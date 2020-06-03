اليوم السابع
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خروج 18 حالة تعافى من مستشفى العجمى منهم معمرة 88 عاما

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:50 م
خروج 18 حالة تعافى من مستشفى العجمى منهم معمرة 88 عاما مرفت السيد مدير مستشفى العجمى
الإسكندرية جاكلين منير

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أكدت مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 18 حالة جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم ، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 184 حالة، وأشارت لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، وكان من ضمن المتعافين الحاجة عطيات و التى تبلغ من العمر 88 عاما ،وقد تقدمت بالشكر الى مديرة المستشفى و الآطقم الطبية على الرعاية الطبية لها ،كما تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء و التمريض على حسن التعامل و الرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

 

وأضافت، أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس. 

و تابعت قائلة :"مستمرة فى عملى منذ 90 يوم متصلة فى مستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى الكورونا، ولأن الفريق الطبى كله فى معركة مع المرض والحرب لم تنتهى، مش هرجع بيتى إلا بعد خروج آخر مريض من المستشفى بإذن الله".

وكانت مستشفى العجمى النموذجى، مستشفى عزل مرضى فيروس كورونا، قد أعلنت شفاء و تعافى الحاجة سهير محمد 74 سنة، والتى خرجت من العجمى متعافية، بعد أن كانت تعانى من حالة حرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقى العلاج اللازم لمدة 22 يوما كاملة داخل المستشفى. 
 
 
وأكدت الحاجة سهير محمد، على أنها تلقت العناية الطبية اللازمة داخل المستشفى، متقدمة بالشكر إلى الدكتورة مرفت السيد مدير المستشفى والأطقم الطبية والتمريض، وأكدت على أنها تواصل الدعاء لشفاء باقى المرضى بالمستشفى ودوام الصحة للأطقم الطبية، معربة عن سعادتها بعودتها إلى منزلها.

 

 

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