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خارطة المستشفيات المخصصة لعلاج مصابى كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:05 م
خارطة المستشفيات المخصصة لعلاج مصابى كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: خارطة المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين.. 35 بالقاهرة و28 بالدقهلية و26 بالشرقية و17 بالجيزة و17 بالبحيرة.. 35 ألف سرير و3500 رعاية و2218 جهاز تنفس و5 آلاف وحدة صحية.

 

 

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خارطة المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين.. 35 بالقاهرة و28 بالدقهلية و26 بالشرقية و17 بالجيزة و17 بالبحيرة.. 35 ألف سرير و3500 رعاية و2218 جهاز تنفس و5 آلاف وحدة صحية
 

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