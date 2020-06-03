حرب عصابات فى شوارع إسطنبول جراء غياب الشرطة

كتب- هاشم الفخراني

سجلت إحدى كاميرات المراقبة فى منطقة بيوغلو بمدينة أسطنبول التركية اشتباكات بين مجموعتين دارت بينهما ما يشبه بحرب عصابات الشوارع بالكلاشينكوف والبنادق الرش. وذكرت وسائل إعلام تركية تلك الاشتباكات المسلحة بين الجماعتين في منطقة بيوغلو بإسطنبول. ولم تكن هذه المرة هي المرة الأولى ولكن كانت قد وقعت أولى الاشتباكات بين الطرفين في منطقة قاسم باشا في يوم 22 يناير الماضى، حيث فتح 4 أشخاص مسلحين النار على سيارة أحد الأشخاص، ليصاب سائق السيارة ويفر المشتبه بهم.

وفى الليلة نفسها اشتبكت المجموعتان مرة أخرى، أيضاً فى حي قابطان باشا، وسجلت كاميرات المراقبة الواقعة ليظهر في المشاهد أعضاء العصابات يهاجمون بعضهم بالبنادق ويصاب شخص واحد.

في المرة الثالثة وقعت الاشتباكات فى حي فاتح تابا وأصيب شخص آخر. وكانت المرة الرابعة فى منطقة قاسم باشا، وقد أصيب في هذه الاشتباكات 3 أشخاص بينما تمكنت قوات الشرطة فى المرة الرابعة بالقبض على 4 من المشتبهين في حين ما زالت تبحث عن زعماء تلك العصابات.