جو بايدن: لو وقفنا معًا فسننهض أقوى من ذى قبل كأمة أكثر عدالة ومساواة

ريهام عبد الله

طالب جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمريكيين، بالوقوف معًا، حتى تعود الأمة أقوى من قبل، وأكثر مساواة وعدالة.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذا وقفنا معًا، فسننهض أقوى من ذي قبل، أمة أكثر مساواة وعدالة وأكثر أملاً، أقرب إلى ذلك الاتحاد الأكثر مثالية الذي يجب أن نسعى دائمًا لنكون عليه".



جو بايدن

وفى سياق آخر فاز المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطية في ولاية نيو مكسيكو، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق فاز جو بايدن المرشح الرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، فى الانتخابات الرئاسية الديمقراطية فى ولاية رود آيلاند، وولاية بنسلفانيا.

كانت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، ذكرت أن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، رالف نورثام، رفض طلبا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بإرسال ما بين 3000 إلى 5000 من عناصر الحرس الوطني بالولاية إلى واشنطن العاصمة، في إطار استعراض ضخم للقوة نظمته إدارة الرئيس دونالد ترامب ردا على الاحتجاجات العنيفة.