اليوم السابع
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جونسون يحذر من التهاون بكورونا: لابد أن نظل متيقظين لخطر الإصابة بالعدوى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:40 م
جونسون يحذر من التهاون بكورونا: لابد أن نظل متيقظين لخطر الإصابة بالعدوى بوريس جونسون
كتب محمد شعلان

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قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شكره لكل من يقوم بمجهود في مكافحة عدوى فيروس كورونا مع الدعوة إلى ضرورة استمرار الحظر لعدم التعرض لموجة ثانية من الوباء، وكتب جونسون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "شكرا لك على كل ما تفعله لمكافحة هذا الفيروس. عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود، من المهم أن نبقى متيقظين لخطر الإصابة بالعدوى ، والابتعاد عن مترين آخرين".

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رئيس وزراء بريطانيا على تويتر

 

وفي وقت سابق، شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على ضرورة إتباع تعليمات العاملين بالقطاع الصحى البريطانى، للمساعدة فى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذ اتصل بك أحد من القطاع الصحى، والتتبع، بعد إجرائك لاختبار، فاتبع تعليماتهم واعزل نفسك ذاتيًا، هذا سيساعد على احتواء انتشار الفيروس، وحماية العاملين بالقطاع الطبى الخاص بنا، وهذا سيقربنا نحو طريقة حياة أكثر طبيعية".

فيما طالب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مواطنيه من توخى الحذر، والبقاء آمنين، مع البدء فى تخفيف إجراءات الحظر والقيود فى بريطانيا.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود في إنجلترا، من المهم أن نبقى جميعًا متيقظين، لخطر الإصابة بالفيروس التاجي،  تذكر أن تغسل يديك ، وأن تبق على مسافة مترين، وإذا كان لديك أعراض ، فاعزل نفسك وقم بإجراء الاختبار".

وفى سياق آخر أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من خلال تغريدة له عبر حسابه علي موقع تويتر قرار وصفه بالسعيد لكل المواطنين البريطانيين حسبما وصفه، .. حيث كتب موجهاً رسالته إلي المواطن البريطاني "اعتباراً من اليوم، في إنجلترا، سيُسمح لك بمقابلة ما يصل إلى خمسة أصدقاء في الأماكن العامة الخارجية أو في حديقتك. ستكون هذه لحظة فرح وإرتياح للكثيرين.. يرجى تذكر الابتعاد عن مترين لا تعيش معهم، وغسل يديك بانتظام".


بوريس جونسون

بريطانيا

كورونا فى بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

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