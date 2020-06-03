جولات تفقدية للجهاز التنفيذى بالفيوم لمتابعة المستشفيات

الفيوم رباب الجالي

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسته للمتابعة اليومية وتفقد مستشفيات الفحص والعزل بشتى أنحاء المحافظة، ولجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات، وتكرار المرور أكثر من مرة فى اليوم الواحد إذا لزم الأمر.

جاء ذلك تفعيلاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن المتابعة الدورية لمستشفيات الفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وأجهزة الفحص، ومستوى آدء الخدمة للمرضى، فضلاً عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات.