اليوم السابع
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جولات تفقدية للجهاز التنفيذى بالفيوم لمتابعة المستشفيات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:25 م
جولات تفقدية للجهاز التنفيذى بالفيوم لمتابعة المستشفيات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسته للمتابعة اليومية وتفقد مستشفيات الفحص والعزل بشتى أنحاء المحافظة، ولجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات، وتكرار المرور أكثر من مرة فى اليوم الواحد إذا لزم الأمر.
 
جاء ذلك تفعيلاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن المتابعة الدورية لمستشفيات الفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وأجهزة الفحص، ومستوى آدء الخدمة للمرضى، فضلاً عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن اللجنة المشكلة قامت بعددٍ من الفعاليات تضمنت مرور اللواء عبدالقادر النورى سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، على مستشفى سنورس المركزي للاطمئنان على سير العمل، وتفقد أماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى، وأليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، عقد اجتماعاً بحضور المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ومديري الادارات الصحية، للتأكيد على المرور الدوري على المستشفيات المركزية والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وتوافر أدوات الحماية الشخصية لهم، وانتظام العمل، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفيات بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

 
 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

فيروس كورونا

مكافحة كورونا

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