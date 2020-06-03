اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:14 ص
خالد صلاح
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تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا فى الصين.. 4 منهم دون أعراض

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:06 ص
تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا فى الصين.. 4 منهم دون أعراض محاولات لمنع تفشى كورونا فى الصين
رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثاني من يونيو وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض.

وأضافت أن حالة الإصابة المؤكدة وافدة من الخارج، كان بر الصين الرئيسي قد سجل خمس حالات مؤكدة في أول يونيو جميعها وافدة من الخارج بالإضافة إلى عشر حالات دون أعراض.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيسي إلى 83021 ويظل عدد وفيات المرض مستقرا عند 4634.


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