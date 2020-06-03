تغيير مرتقب للحكومة الفرنسية وتوقعات بتعيين لودريان رئيسا للوزراء

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم، أن إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أكدت تغييرا حكوميا قد يشمل رئيس الحكومة إدوار فيليب، مشيرة إلى أن اسم وزير الخارجية جون إيف لودريان مطروح بقوة لشغل منصب رئاسة الوزراء، وقالت الإذاعة الفرنسية إن الرئيس ماكرون يعد خطة سياسية لفترة ما بعد وباء كورونا، ويفكر في تغيير فريق وزرائه.

وأضافت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أن جان إيف لو دريان تلقى عدة رسائل من الأغلبية تحثه على تولي رئاسة الحكومة الجديدة، كما أوضحت الإذاعة الفرنسية أن اختيار لودريان ذو التوجه الاشتراكي لم تكن من عدم أو مصادفة، بل لأنه يتمتع بشعبية كبيرة لدى اليمين الفرنسي ويحظى بثقة عالية، لافتة إلى أنه وبتعيين جان إيف لو دريان رئيسا للحكومة، يمكن للرئيس ماكرون أن يعد مشروعه بهدوء لعام 2022.