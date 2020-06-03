اليوم السابع
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بالفيديو .. الحياة تعود إلى العاصمة التشيكية كما كانت قبل كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:42 م
بالفيديو .. الحياة تعود إلى العاصمة التشيكية كما كانت قبل كورونا الشرطة التشيكية
كتبت: هناء أبو العز

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 نقل رواد موقع التواصل الاجتماعى فى التشيك فيديو يوضح عودة الحياة مرة أخرى إلى العاصمة التشيكية براج، كما كانت قبل زمن كورونا والحجر الصحى،وعودة المواطنين  إلى الحياة الطبيعية.
 
 
 
 على صعيد آخر، قال رئيسا وزراء التشيك وسلوفاكيا اليوم الاربعاء ان جمهوريةالتشيك و سلوفاكيا ستستعيدان تماما حرية الحركة بين الجارتين في وسط اوروبا اعتبارا من منتصف الليل.
 
جاء هذا الاعلان فى الوقت الذى وصل فيه رئيس الوزراء السلوفاكي ايجور ماتوفيتش الى  برااج فى اول رحلة خارجية له، والتقى مع نظيره  التشيكي اندريه بابيش ، حسبما ذكرت وكالة الانباء التشيكية (سي تي كيه).
 
حتى الآن، كان بإمكان المواطنين  التشيكيين السفر إلى جارهم الشرقي بدون اختبار إلا إذا مكثوا مدة لا تزيد عن 48 ساعة في البلاد، مع السماح بالدخول إلى كلتا البلدين فقط عند المعابر الحدودية المحددة.
 
 

التشيك

كورونا

رفع القيود

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