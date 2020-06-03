اليوم السابع
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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 87.99%

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:10 ص
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 87.99% محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
سوهاج - محمود مقبول و عمرو خلف

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بعد اعتماد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى دور يونيو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 87.99% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات.
 
ومن جانبه شدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكل العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.
 
وأوضح ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 74 ألفا و75 طالبا وطالبة، حضر منهم 72 ألفا و887 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلون على 50% فأكثر 72 ألفا 791 طالبا وطالبة بنسبة نجاج  87.99%
 
بينما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنى 89.99% وبلغت نسبة النجاح فى الإعدادية المهنى للصم وضعاف السمع 96 %.
 
وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية سوف تبدأ فى تجهيز أعمال التنسيق على المرحله الثانويه بأنواعها عام وفنى طبقا للأماكن المتاحه على مستوى الادرات التعليميه بالمدارس المختلفة.
 
كما أنه بدأت المديرية فعليا فى إطلاق ايقونه للتقدم إلكترونيا لأول مرة بمرحلة رياض الأطفال حكومى وبيده العامة واتجاه موقع الوزاره للتقدم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا وذلك لتسهيل على أولياء الامور واتباع الإجراءات الاحترازية بسوهاج لمجابهة فيروس كورونا وتنفيذها لتعليمات الوزاره واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.
 
 

 


نتيجة الشهاده الاعداديه

نتيجة اعداديه سوهاج

نتيجة الاعداديه

اعداديه سوهاج

الشهادة الاعدادية بسوهاج

نتائج الشهاده الاعداديه

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