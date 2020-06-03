امرأتان تحميان متجر بولاية كارولينا من أعمال النهب خلال المظاهرات.. فيديو

كتب محمد شعلان

تصدرت امرأتان أمريكيتان مظاهرة ترفض عنصرية الشرطة الأمريكية في التعامل مع الشاب الراحل جورج فلويد وأيضا ترفضان عمليات التخريب، حيث وقفتا أمام أحد المتاجر في ولاية كارولينا الشمالية لمنع أعمال النهب والتخريب التي تشهدها الاحتجاجات الأمريكية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية فيديو للفتاتين ذو الأصول الأفريقية وهن تقفان أمام المتجر وتوجهان كلمة للمحتجين ويحذرن من أى محاولة تخريب بمتجر ولاية كارولينا.

"People work too hard. You ain't going to do it in front of me."



Video shows two women standing in front of store in North Carolina to prevent looting and further damage. https://t.co/8zQCfH8wr9 pic.twitter.com/JNIynYreOC — ABC News (@ABC) June 3, 2020

وشهدت عدد من الولايات الأمريكية، استمرار مظاهرات واشتباكات بين متظاهرين متضامنين مع وفاة جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصل أفريقى، على يد ضابط شرطة فى مدينة مينيابوليس، وبين ضباط الشرطة فى عدد من الولايات الأمريكية.



السيدات تقف امام متجر فى امريكا

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد لينكولن

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، والزعيم الديمقراطى بمجلس الشيوخ تشاك شومر، أصدرا بيانًا صحفيًا مشتركًا للتعليق على المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأمر فيه القوات بالسيطرة على الشوارع.

كما وصف الرئيس الامريكى دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الامريكية جو بايدن "بالضعيف"، كما أنه يعمل في السياسة لمدة 40 عاما، والأن يتظاهر بأن لديه العديد من الإجابات والحلول، موضحا أن الضعف لم يتغلب على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية.

وبدأت الأحداث في الأسبوع الماضى عندما اشتبه بائع فى محل البقالة الذى اعتاد فلويد التردد عليه لشراء السجائر فى نقود فئة 20 دولار دفعها، واتصل البائع بالشرطة التى وصلت فى غضون دقائق وتعاملت بشكل عنيف مع فلوريد حيث قام أحد الضبط بالجثو بركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق مما أسفر عن وفاته، وإشعال واحدة من أعنف الاحتجاجات فى أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي.