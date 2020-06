امرأتان تحميان متجر بولاية كارولينا من أعمال النهب خلال المظاهرات.. فيديو

تصدرت امرأتان أمريكيتان مظاهرة ترفض عنصرية الشرطة الأمريكية في التعامل مع الشاب الراحل جورج فلويد وأيضا ترفضان عمليات التخريب، حيث وقفتا أمام أحد المتاجر في ولاية كارولينا الشمالية لمنع أعمال النهب والتخريب التي تشهدها الاحتجاجات الأمريكية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية فيديو للفتاتين ذو الأصول الأفريقية وهن تقفان أمام المتجر وتوجهان كلمة للمحتجين ويحذرن من أى محاولة تخريب بمتجر ولاية كارولينا.

"People work too hard. You ain't going to do it in front of me."



Video shows two women standing in front of store in North Carolina to prevent looting and further damage. https://t.co/8zQCfH8wr9 pic.twitter.com/JNIynYreOC