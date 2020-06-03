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اليوم.. استكمال نظر دعوى الطيار أبو اليسر المطالب فيها بتعويض من محمد رمضان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:00 ص
اليوم.. استكمال نظر دعوى الطيار أبو اليسر المطالب فيها بتعويض من محمد رمضان محمد رمضان والطيار -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل عن الطيار أشرف أبو اليسر، ويطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وأوضح المستشار مجدى حلمى، أن محمد رمضان لم يحضر الجلسات السابقة، كما لم يحضر المحامى الخاص به، على خلاف تصريح محمد رمضان بحضور محاميه للجلسات.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدنى قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وقام بعمل من أعمال الطيران المدنى دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التى تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدنى المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدنى واقتصاد الدولة المصرية.

واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010.

و ذكر البلاغ أنه فى أكتوبر الماضي، نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الإنستجرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتى الداخلى للطائرة أنه من يقود.

ووقعت هيئة الطيران المدنى عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

 

 


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