العالم هذا المساء.. استمرار شغب مقتل جورج فلويد ولايات أمريكا يشعل إنتخابات الرئاسة. مظاهرات لا للعنصرية تصل لندن وباريس .. وايطاليا تبدأ فى المرحلة الأخيرة من رفع قيود كورونا وتسمح بالسفر

محمد الحناوى

شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث الهامة على الصعيد الولى، وجاء على رأسها استمرار الاحتجاجات فى ولايات أمريكا يشعل إنتخابات الرئاسة.

وشهدت عدد من الولايات الأمريكية، استمرار مظاهرات واشتباكات بين متظاهرين متضامنين مع وفاة جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصل أفريقى، على يد ضابط شرطة فى مدينة مينيابوليس، وبين ضباط الشرطة فى عدد من الولايات الأمريكية.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد لينكولن

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، والزعيم الديمقراطى بمجلس الشيوخ تشاك شومر، أصدرا بيانًا صحفيًا مشتركًا للتعليق على المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأمر فيه القوات بالسيطرة على الشوارع.

كما وصف الرئيس الامريكى دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الامريكية جو بايدن "بالضعيف"، كما أنه يعمل في السياسة لمدة 40 عاما، والأن يتظاهر بأن لديه العديد من الإجابات والحلول، موضحا أن الضعف لم يتغلب على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"سليبي جو" يقصد جو بايدن" يعمل في السياسة منذ 40 عامًا ، ولم يفعل شيئًا، الآن يتظاهر بأن لديه الإجابات، إنه حتى لا يعرف الأسئلة، لن يتغلب الضعف على الأناركيين أو اللصوص أو البلطجية، وكان جو ضعيفًا سياسيًا طوال حياته. القانون والنظام".



ابنة جورج فلويد ووالدتها



أعضاء الحرس الوطنى فى لوس أنجلوس



أفراد الحرس الوطنى الأمريكى



الحرس الوطنى أمام مسرح دولبى



الشرطة العسكرية بالحرس الوطني بمنتزه لافاييت خارج البيت الأبيض



المحتجون على وفاة جورج فلويد فى العاصمة الأمريكية



جاك جاكسون ووتشارلى سانت بيير



متظاهرون خارج البيت الأبيض



متظاهرون يتجمعون أمام سور يحيط بمنتزه لافاييت خارج البيت الأبيض



متظاهرون يحتجون على عدم المساواة العرقية فى واشنطن



متظاهرون يحملون الزهور حدادا على فلويد

مظاهرات بلندن احتجاجا على مقتل جورج فلويد

تظاهر المئات من البريطانيين ، اليوم الأربعاء، بحديقة الهايد بارك وسط العاصمة الإنجليزية لندن، تضامننا منهم و احتجاجا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية، على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية، و حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الحياة السوداء"، و لافتات اخرى مكتوب عليها أسم جورج فلويد، و أرتدى البعض كمامات مكتوب عليها "لا استطيع التنفس" فى إشارة إلى أخر ما قاله فلويد قبل وفاته مباشرة، و إلتزم المتظاهرين بارتداء الكمامات الواقية.



المتظاهرون يحملون اللافتات

و من الجدير بالذكر، أن منظمو الاحتجاجات المناهضة للعنصرية فى المملكة المتحدة، قد اتهموا الشرطة باستهداف السود بشكل غير عادل أثناء الإغلاق، ودعوا إلى مزيد من المظاهرات هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



المتظاهرين بحديقة هايد بارك

واندلعت احتجاجات فى لندن وكارديف ومانشستر ونوتنجهام يومى السبت والأحد الماضيين، ضد مقتل جورج فلويد الأسبوع الماضى على يد ضابط شرطة أبيض فى ولاية مينيسوتا ، وهى الاحتجاجات التى أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.



جانب من المتظاهرات بهايد بارك

وبالإضافة إلى، إظهار التضامن مع المتظاهرين فى الولايات المتحدة ، فقد أعرب البريطانيون عن غضبهم وإحباطهم من زيادة استخدام التفتيش خلال عمليات الإغلاق فى مناطق ذات أعداد كبيرة من السود والآسيويين والأقليات العرقية.



جانب من المتظاهرات

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين، خرجوا إلى الشوارع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة مرة أخرى، يوم الأحد، حيث طغت الاضطرابات، التى دمرت مدنا من فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس واشتعلت النيران فى قبو كنيسة بالقرب من البيت الأبيض، على المظاهرات السلمية ضد قتل الشرطة للسود.



جانب من المتظاهرين



جانب من المتظاهريين بلندن



سيدة ترتدى كماماة مكتوب عليها لا استطيع التنفس



متظاهرة تحمل لافتة "نريد العدالة"



متظاهرون يحملون اللافتات بالهايد بارك



متظاهرون يحملون اللافتات بلندن



متظاهرون يحملون لافتات بالهايد بارك بلندن



مظاهرات بلندن احتجاجا على مقتل فلويد





فيروس الاحتجاجات يكسر سطوة "كورونا".. باريس على خطى واشنطن

وكأنها فيروس جديد.. هكذا يمكننا أن نصف الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة على خلفية مقتل جورج فلويد، حيث بدأت بولاية مينينسوتا، لتنقل بسرعة كبيرة إلى كافة الولايات الأخرى، وعلى رأسها واشنطن، ومنها إلى عواصم غربية أخرى، وعلى رأسها العاصمة الفرنسية باريس.

ففى الوقت الذى تشهد فيه الأراضى الأمريكية تصعيدا كبيرا، أحيا ألاف الفرنسيين ذكرى مقتل شاب أسود يدعى أداما تروارى، والذى قتل فى عام 2016، وهو ما أدى إلى أحداث عنف واشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين، استخدم فيها الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع.

ورفع المتظاهرون شعار "دعونا نتنفس" وهو نفس الشعار الذى يرفعه متظاهرو الولايات المتحدة، فى انعكاس صريح لحالة التضامن بين المتظاهرين فى واشنطن وباريس.

وتأتى المظاهرات لتكسر حالة من الهدوء على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشى فيروس كورونا فى العديد من الدول حول العالم.



ألاف المتظاهرين فى باريس



الحشود يكسرون هدنة كورونا دعما لذوى الأصول الأفريقية



الجمال الأسمر يلعب دورا فى الاحتجاجات



المظاهرات تندلع تنديدا بالعنصرية



جانب من المشهد فى العاصمة الفرنسية



حسناء سمراء تشارك فى مظاهرات باريس



دعم ذوى الأصول الأفريقية شعار لاحتجاجات فرنسا



دعونا نتنفس.. شعار مظاهرات واشنطن يرفع متظاهرو باريس



عدد من المتظاهرين فى باريس



عدوى التظاهرات انتقلت من أمريكا إلى فرنسا



كمامة مكتوب عليها شعار مظاهرات واشنطن



لافتات لدعم ذوى الأصول الأفريقية فى فرنسا



متظاهرون يحاولون إغلاق أحد الطرق



مظاهرات باريس تندلع تضامنا مع متظاهرى واشنطن



هتافات تندد بالعنصرية