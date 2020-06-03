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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:10 ص
الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية الصين
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الصين تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أرسلت الصين 148 خبيرًا طبيًا إلى 11 دولة أفريقية لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح اليوم- إنه من أجل دعم الدول الأفريقية في مكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وتلبية لدعوة الدول المعنية، قد أرسلت الصين هذا العدد من الخبراء لتبادل الخبرات والمساعدة على مكافحة كورونا.

 

وأضاف جيان أن الصين وأفريقيا صديقان وأشقاء يشاركان بعضها في السراء والضراء، وقد قامت فرق الخبراء الطبيين الصينيين بالتبادلات العميقة مع الأجهزة المعنية المحلية ونظرائهم في الدول الأفريقية ومشاركة خبراتهم في مكافحة الوباء وإجراء الحوار مع أبناء الشعب المحليين وتفقد المستشفيات والمختبرات وقدموا الإرشادات حول أعمال مكافحة الفيروس.

 

 


الصين

إصابات

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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