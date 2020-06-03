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السعودية: وقف الخدمات الإلكترونية للمنشآت حال عدم إثبات سكن العمالة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:19 ص
السعودية: وقف الخدمات الإلكترونية للمنشآت حال عدم إثبات سكن العمالة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أنه يتم الرد عبر غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، دعت أصحاب المنشآت إلى سرعة إثبات سكن العمالة التابعة لهم، من خلال تسجيلهم فى منصة "إيجار".

وأوضح الوزارة عبر حسابها فى "تويتر" أنه سيتم تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الإلكترونية خلال أسبوعين، على المنشآت التى لم تلتزم بالتسجيل ولديها 10 عمال وأكثر.

كما سيتم فى المرحلة الثانية إلزام المنشآت التى لديها أقل من 10 عمال بتسجيل سكن عمالتها وتوثيقه عبر منصة إيجار.


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وزاره القوى العامله

محمد سعفان

السعوديه

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