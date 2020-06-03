اليوم السابع
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الرئيس البوركينى يقرر رفع حظر التجول

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:37 ص
الرئيس البوركينى يقرر رفع حظر التجول محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أعلن الرئيس البوركينى روك مارك كريستيان كابورى، اليوم، عن رفع حظر التجول داخل البلاد بداية من الغد، بعد فرضه لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد منذ يوم 21 مارس الماضي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بوركينافاسو سجلت 847 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و 719 حالة شفاء و53 حالة وفاة.  

يشار إلى أنه فى الوقت الذى يعانى فيه البلد الأفريقي صراعات قبلية، وانتشار لجماعات العنف المسلح، والمليشيات الممولة من دول بينها قطر وتركيا، فاقم وباء كورونا الأزمات التى تطل على السطح، بعدما سجل أكثر من 847 إصابة ووفاة 53 آخرين بحسب تقرير للاتحاد الأفريقي، وسط تقديرات بوجود أرقام آخري خارج دائرة الإحصاء الرسمي.


بوركينا فاسو

الرئيس البوركينى

كورونا

فيروس كورونا

حظر تجول

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