اليوم السابع
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خالد صلاح
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الخارجية السورية تدين قانون "قيصر" وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:55 م
الخارجية السورية تدين قانون "قيصر" وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان وزير الخارجية السورى وليد المعلم
أ ش أ

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أدانت دمشق بشدة تشديد الإدارة الأمريكية للإجراءات المفروضة على سوريا عبر ما يسمى قانون "قيصر" ووصفت هذا القانون بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقالت الخارجية السورية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - "ما يسمى قانون قيصر يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري"، وأضافت أن ذلك يأتي "في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة، من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي".
وأشارت الخارجية السورية، إلى ما يواجهه العالم الآن من تحديات لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره، قائلة إن الإدراة الأمريكية تستمر في الوقت ذاته "بانتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير".
وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية: "قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم"، وأضاف أن "الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم".
وأكدت الخارجية أن "تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره".
وناشدت الخارجية السورية المجتمع الدولي "للعمل على رفع كافة أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة".


سوريا

وزارة الخارجية السورية

قانون قيصر

أمريكا

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