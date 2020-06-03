اليوم السابع
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الحكومة التركية تفشل فى تخفيض نسب التضخم بالبلاد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:36 م
الحكومة التركية تفشل فى تخفيض نسب التضخم بالبلاد أردوغان
كتب: أحمد جمعة

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أعلن معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدلات التضخم لشهر مايو الماضى، حيث ارتفع التضخم بنسبة 1.36 % ليصل إلى 11.39 % على أساس سنوي، يشار إلى أن التضخم تجاوز التوقعات ، حيث كان وزير مالية أردوغان براءت البيرق قد صرح في نهاية العام الماضي، أنهم يهدفان إلى خفض التضخم إلى ما دون 10٪ عام 2020.

وفي مؤشر أسعار المستهلك (2003 = 100) في مايو 2020 ، كانت زيادة التضخم بنسبة  1.36٪ مقارنة بالشهر السابق، و 4.57٪ مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق ، و 11.39٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق و 12.10٪ على متوسط الاثني عشر شهرًا.

وكانت المجموعات الرئيسية الأخرى ، حيث كانت زيادة التضخم  منخفضة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ، هي الترفيهوالثقافة بنسبة 3.74٪ ، والنقل بنسبة 6.69٪ ، والملابس والأحذية بنسبة 7.68٪ على التوالي.

 في المقابل ، كانت المجموعات الرئيسية ، حيث كانت الزيادة أعلى مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ، المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 21.41٪ ، والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 20.86٪ والإسكان بنسبة 14.45٪ على التوالي.


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