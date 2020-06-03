البيت الأبيض: وزير الدفاع باق فى منصبه وترامب لديه صلاحية بنشر الحرس الوطنى

كتب سمير حسنى

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع مارك إسبر باق في منصبه، وإذا فقد الرئيس ترامب الثقة فيه سنخبركم بذلك.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات، مشيرة إلى الرئيس ترامب لديه الصلاحية بنشر الحرس الوطني لحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن وزير العدل اتخذ قرار إخلاء محيط البيت الأبيض قبل قرار الرئيس الأمريكي زيارة كنيسة ساينت جونز.