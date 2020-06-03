اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البيت الأبيض: وزير الدفاع باق فى منصبه وترامب لديه صلاحية بنشر الحرس الوطنى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:38 م
البيت الأبيض: وزير الدفاع باق فى منصبه وترامب لديه صلاحية بنشر الحرس الوطنى متحدثة البيت الأبيض
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع مارك إسبر باق في منصبه، وإذا فقد الرئيس ترامب الثقة فيه سنخبركم بذلك.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات، مشيرة إلى  الرئيس ترامب لديه الصلاحية بنشر الحرس الوطني لحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن وزير العدل اتخذ قرار إخلاء محيط البيت الأبيض قبل قرار الرئيس الأمريكي زيارة كنيسة ساينت جونز.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، اليوم الأربعاء، قالت إن مقتل جورج فلويد تم بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أن القانون يمنح حق التظاهر لكنه لا يعطي الحق بالتخريب والنهب .

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض استخدام الغازات المسيلة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للكنيسة، كاشفة عن تعرض ضباط شرطة لإطلاق نار خلال أعمال الشغب.

 


الشرطة الامريكية

مقتل جورج فلويد

ولاية كاليفورنيا

ترامب

مظاهرات أمريكية

البيت الابيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة