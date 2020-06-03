اليوم السابع
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البنوك اليابانية تعتزم تشكيل اتحاد لإصدار "الين الرقمى"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:39 ص
البنوك اليابانية تعتزم تشكيل اتحاد لإصدار "الين الرقمى" الين اليابانى ـ صورة ارشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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كشفت مصادر مطلعة فى اليابان عن خطط ثلاثة بنوك عملاقة يابانية ومقدمى خدمات المعاملات غير نقدية، لتشكيل اتحاد هذا الشهر فى محاولة لتبسيط خدماتهم ودراسة إمكانية التشغيل المشترك، وهو مشروع يمكن أن يتطور إلى اصدار (الين الرقمى) الذي يدرسه بنك اليابان، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه فى حين أن عددًا من خدمات الدفع غير النقدي مثل بطاقات (آي سي) المدفوعة مقدما والصادرة عن مشغلي السكك الحديدية وتطبيقات الهواتف الذكية متاحة على نطاق واسع في اليابان، إلا أنه من المتوقع أن يدرس المشاركون في الاتحاد تدابير لتعزيز خدماتهم لجعلها أكثر ملاءمة للعملاء.

وأضافت المصادر أن البنوك العملاقة ومقدمي خدمات المعاملات غير النقدية يبحثون أيضًا في إمكانية تسهيل إدخال (الين الرقمي) والذي بدأ البنك المركزي الياباني من أجله دراسات الجدوى مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية.

 


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