اليوم السابع
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الإعلان عن إصابة كلب بفيروس كورونا فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:43 م
الإعلان عن إصابة كلب بفيروس كورونا فى نيويورك.. اعرف التفاصيل كلب من فصيلة جيرمان شيبرد_ أرشيفية
ريهام عبد الله

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كشفت لجنة المراقبة الصحية على الحيوانات والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، عن رصد المخبر الوطني للخدمات البيطرية التابع للوزارة أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى كلب من فصيلة "جيرمان شيبرد"، واثبتت نتائج فحص الكلب، إيجابية إصابته، في ولاية نيويورك.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة الصحية البيطرية على موقع الوزارة، أنه تم إرسال الكلب من نوع إلى عيادة بيطرية خاصة، للفحص، بعد أن ظهرت عليه أعراض مرض تنفسي، وبعد تلقي نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا المستجد من النوع الثاني، تم إرسال عينات إضافية إلى مختبر الخدمة البيطرية الوطنية، حيث تم تأكيد الإصابة، وفقا لموقع سبوتنيك.

وأكد البيان أن أحد مالكى الكلب المصاب، كانت قد تأكدت إصابته بمرض (كوفيد-19)، وأن كلبا آخر يعيش أيضًا في المنزل مع الكلب المصاب، لكن لم تظهر لديه أى أعراض لفيروس كورونا المستجد، ولكن أظهر اختبار الأجسام المضادة للفيروس نتائج إيجابية لديه.

وكشف البيان أنه من المتوقع أن يتعافى الكلب قريبا.

وفى سياق آخر انتظر كلب وفى صاحبه فى مستشفى بالصين لمدة 3 أشهر، دون أن يعلم أنه مات من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، الذى يجتاح العالم.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، وصل الكلب المخلص إلى مستشفى تايكانج في مدينة ووهان، بعد دخول صاحبه المسن في ذروة الإصابة بالفيروس في فبراير الماضي.


كورونا

كورونا نيوز

كلب مصاب بكورونا

امريكا

نيويورك

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