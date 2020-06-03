"الإعلاميين" تشكل لجنة لإدارة أزمة كورونا وتوفر الكمامات بدعم يصل إلى 50%

كتب محمد السيد

شكلت نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين لجنة لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تتواصل مع جميع الأعضاء لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والتيسرات للزملاء أعضاء النقابة في كافة انحاء الجمهورية.

تتكون من التالي أسماؤهم:

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين (01111066631)

محجوب سعـدة السكرتيرالعام (01223634998)

خـالد فتــــوح أمين الصنـدوق (01009997048)

محمود هيكل المنسـق الإداري (01094006965)

1 – الإعلام الخاص :

نشأت الديهي (01221100211)

2 – مبنى ماسبيرو بالقاهرة:

مصطفي فكرى (01119237322)

عبدالفتاح سالم (01111284111)

خــالد ســالـم (01212920008)

3 – إذاعة وتليفزيون الإسكندرية:

أحمد كحيلو (01008289836)

عبده جمعة (01003201524)

- إقليم الدلتا (إذاعة وتليفزيون ):

أيمن سليمان (01271795557 – 01095600678)

5 – إقليم الاسماعيلية: (إذاعة وتليفزيون ):

علاء وحيد (01001166331)

6 - إقليم الصعيد : (إذاعة وتليفزيون ):

مدحت يحيي ( 01067903335)

أشرف كمال (0122703619)

7 – إقليم أسوان (إذاعة وتليفزيون ):

علي عبد الماجد (01098766555 – 01006095651)

حسين فتحى (011114049402)

سوهاج:

محمد رفعت (01556900076)

الأقصر:

جيهان عبد المنعم (01001937117)

8 - إذاعة مرس مطروح:

أحمد أدم ( 01094357358)

9 – إذاعة جنوب سيناء:

سهير محمد سعيد (01004995082)

10 – إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد :

عبد الحكيم اللواج (01001021771 – 01110131414) الفيوم

ايناس عبد العزيز(01013586670)

11 – إذاعة شمال سيناء:

لطيف الشوربجى (01224313031)

12 - إذاعة حلايب وشلاتين:

ياسر عبد العظيم (01009886106)

وأكد نقيب الاعلاميين أن النقابة خلال الفترة الماضية ومنذ ظهور جائحة كورونا تعاقدة مع شركة متخصصة في التعقيم والتطهير للمقرات والمؤسسات وأنه تم تعقيم مقر النقابة وتستمرالشركة في تعقيمها الدوري كما توفرالنقابة الكمامات اللازمة وأدوات التطهير لكل الزملاء الاعضاء وأسرهم بمقر النقابة الكائن في 8 شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتي امام قسم شرطة قصر النيل بدعم يصل الي 50% أقل من اسعارها بالاسواق ، وتنسق النقابة مع بعض الزملاء الاعضاء في الأقاليم علي مستوي الجمهورية لترسل لهم مندوبا بالكميات اللازمة حسب طلب واحتياجات الزملاء بالاقاليم.