ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الكونغو إلى 611 مصابا

وكالات

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو، اليوم، أن الكونغو سجلت 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـالوباء إلى 611 مصابًا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضافت أنه تم تسجيل 179 حالة شفاء و 20 حالة وفاة منذ انتشار هذا الوباء في شهر مارس الماضي داخل البلاد.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الاثنين، عن تفش جديد لفيروس إيبولا في مدينة مبانداكا في غرب البلاد على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن بؤرة تفش للفيروس القاتل في الشرق.

وقال وزير الصحة إيتيني لونجوندو إن أربعة أشخاص توفوا في مبانداكا بعد أن أثبتت الفحوص التي أجريت في معمل الطب الحيوي الوطني في العاصمة كينشاسا إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وقال لونجوندو للصحفيين "لدينا تفش إيبولا جديد في مبانداكا" وأضاف "سنرسل لهم على وجه الاستعجال اللقاح والدواء".