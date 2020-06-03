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إطلاق اسم الشهيد محمد عبد الحميد أبو حجر على مدرسة كفر قورص بأشمون

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:50 ص
إطلاق اسم الشهيد محمد عبد الحميد أبو حجر على مدرسة كفر قورص بأشمون اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد الضابط محمد عبد الحميد السيد أبو حجر بالقوات المسلحة، على مدرسة كفر قورص للتعليم الأساسى بمركز ومدينة أشمون، والذى استشهد أثناء تأدية عمله بسيناء، وذلك تخليداً لذكراه ودوره الوطنى وما قدمه من تضحية غالية ودماء ذكية سالت على أرض الوطن.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تلبية كافة احتياجات أسر الشهداء والتواصل الدائم معهم، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسرالشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات ، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل  الحفاظ على مصرنا الغالية ، كما توجه المحافظ بتحية إعزاز وتقدير لهؤلاء الأسر الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعا عن وطننا مصر.

ومن الجدير بالذكر أن الشهيد محمد عبد الحميد السيد سليمان يبلغ من العمر 35 عاما متزوج ولديه ثلاث أولاد ووالده بالمعاش ووالدته ربة منزل وله ستة أخوة أشقاء ثلاث بنات وثلاث رجال ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة. 

 

 


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