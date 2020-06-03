قال المجلس إن الأرقام بشأن الاصابات والوفيات بين عمال الرعاية الصحية والممرضات استندت إلى بيانات تم جمعها من جمعيات التمريض الوطنية والارقام الرسمية وتقارير وسائل الاعلام من عدد محدود من البلدان.

وأكد المجلس انه بدون هذه البيانات فانه لن تعرف التكلفة الحقيقية للوباء بما سيجعل العالم اقل قدرة على معالجة الاوبئة الاخرى في المستقبل .
وأظهر بيانات المجلس الدولى أن حوالى 7 % من حالات الاصابة بفيروس كورونا حول العالم تقع بين عمال الرعاية الصحية وهو حوالى 450 الف حالة من اصل ستة ملايين اصابة حول العالم مما يعنى ان الممرضات والموظفين الاخرين معرضون لخطر كبير وكذلك المرضى الذين يقومون برعايتهم .