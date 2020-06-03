اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:06 م
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إحالة مخالفين للنيابة العسكرية للبناء بدون ترخيص بحى غرب سوهاج

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:47 م
إحالة مخالفين للنيابة العسكرية للبناء بدون ترخيص بحى غرب سوهاج إحالة مخالفين للنيابة العسكرية لقيامهم بالبناء
سوهاج محمود مقبول

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أحالت رئاسة الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، حالتى بناء مخالفتين للنيابة العسكرية، حيث جاء المخالفة الأولى ببناء الطابق السادس بدون ترخيص بأحد المباني بناحية حوض الثلاثين وجاءت المحالفة الثانية بقيام احد الأشخاص بالتعدى خط التنظيم والبناء برخصه ملغاه بالمخبز الآلي تمت إزالة المبني المكون من دور واحد ومصادرة البوابة الحديد والخشب والأدوات المستخدمة في المخالفة صرحت بذلك فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج.

 ومن جانبه، أشار محمود احمد جاد مدير العلاقات العامة بالحى، أن تحرير المخالفات جاء خلال المرور والمتابعة لرئاسة الحى، وأن قرار الإحالة قد جاء تنفيذا لقرارات الدولة اللواء وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020، وقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم 400 لسنة 2020 يتاريخ 23/5/2020 .

وذكرت فريدة سلام ، أن أعمال المتابعة مستمره بشكل دائم لرصد أي حالة بناء مخالفة بجميع مناطق وقطاعات حي غرب للحد والقضاء علي ظاهرة البناء المخالف.

يذكر أن الوحدة الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج قامت قبل ذلك  بإغلاق 13 مقهى مخالف وتنفيذ قرارين إزالة بمنطقتى المخبز الآلى وشارع المحطة بالحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع الاشغالات وفتح متنفس طبيعى للمواطنين وتيسير الحركة المرورية، ومنع المقاهى الغير مرخصة وتعدى أصحاب المقاهى على الشوارع .

وقالت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة بالاشتراك مع شرطة المرافق، أسفرت عن تنفيذ 13 قرار إغلاقات لبعض المقاهى المخالفة لشروط الترخيص بمنطقة المخبز الألى وتنفيذ قرارين إزالة بمنطقة المحطة والمخبز الألى، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، والعمل على عودة الانضباط للشارع.


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