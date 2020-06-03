أخبار الاقتصاد اليوم.. كشف بترولى بأبوسنان بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كتب أحمد حسن

شهدت الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس، عدد من الأحداث الهامة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، لعل أبرزها، كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا، واستمرار ارتفاع الدولار ليغلق عند ارتفاع 15 قرشا مسجلا فى البنك المركزى 16.02 جنيه للشراء، 16.12 جنيه للبيع ، وكذلك الصين تقود انتعاش الطلب على النفط فى العالم بعد انهياره.. وغيرها.

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

نجح قطاع البترول فى تحقيق كشف بترولى جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويقع الكشف الجديد فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم . جاء ذلك فى تقرير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تلقاه من الجيولوجى أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتى تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات فى منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجى مصر.



وزير البترول

الدولار يغلق على ارتفاع بقيمة 15 قرشا فى تعاملات اليوم الأربعاء

أغلق سعر الدولار فى تعاملات اليوم على ارتفاع بقيمة 15 قرشا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك المركزى 16.02 جنيه للشراء، 16.12 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم.



الدولار

الصين تقود انتعاش الطلب على النفط فى العالم بعد انهياره

انتعش الطلب على النفط في الصين متجاوزا 90 % من مستواه قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام الجاري، فيما يمثل تحسنا قويا غير متوقع ربما يتكرر في مناطق أخرى من العالم في الربع الثالث مع تحرر المزيد من الدول من قيود الجائحة.

الليرة التركية تهبط 1% أمام الدولار بعد زيادة في التضخم

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء متخلية عن بعض مكاسبها التي حققتها في تعاف من أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو ، وذلك بعد أن أظهرت بيانات زيادة أعلى من المتوقع في التضخم الشهر الماضي.



الليره التركية

"سلامة الغذاء": تعليمات جديدة حول شهادة صلاحية السلع المصدرة للسعودية

خاطبت هيئة سلامة الغذاء، أفرعها فى المحافظات وكذلك شركات تصدير الأغذية، بعدد من التعليمات الجديدة حول شهادة الصلاحية الصادرة منها لرسائل السلع المصدرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية.

جهاز الشيخ زايد يبدأ تسليم وحدات مشروع "JANNA" بالشيخ زايد.. الأحد

أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم بدء تسليم وحدات مشروع JANNA" للإسكان الفاخر، بالمحور المركزى بالمدينة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، حيث من المقرر ان يتم تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع "



مشروع JANNA

البنك الدولى: عالم ما بعد "كورونا" سيحتاج أشكالا جديدة من الوظائف وأنظمة الحوكمة

أكدت مجموعة البنك الدولي، ضرورة وجود سياسات تعكس أشكالا جديدة من الوظائف ومنشآت الأعمال وأنظمة الحوكمة، وتشجعها، في عالم ما بعد جائحة "كورونا"، حيث من شأن تعزيز الشفافية فيما يتصل بالارتباطات المالية، والاستثمار أن يساعد أيضا على إعادة بناء الثقة وتيسير نمو الاستثمارات.

شعبة الأدوية: إقبال كبير من المواطنين على أدوية المناعة ويمكن استبدالها بالبرتقال والجوافة

قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الأدوية الخاصة بالمناعة خلال الفترة الحالية بدون استشارة طبيبة، ولابد من التفكير جيدا واستشارة الطبيب قبل تناول الدواء، واستبداله فى حالة الرغبة فى رفع المناعة بالموارد الطبيعية مثل البرتقال والجوافة والبقدونس، بالإضافة إلى اتباع النظم الصحية فى تطبيق معايير النظافة اليومية الجيدة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الأفراد.



الدكتور على عوف

إدارة معلومات الطاقة: انخفاض غير متوقع فى مخزونات النفط الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت، إذ لا يزال الطلب على الوقود ضعيفا بسبب جائحة فيروس كورونا.