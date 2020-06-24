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فى 8 نقاط.. تعرف على تفاصيل مطالبة سيناتور أمريكى بفرض عقوبات على أدوغان

الأربعاء، 24 يونيو 2020 12:19 ص
فى 8 نقاط.. تعرف على تفاصيل مطالبة سيناتور أمريكى بفرض عقوبات على أدوغان اردوغان
كتب-:محمد إسماعيل

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دعا السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز، إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب تصعيدها العدواني في شرق البحر الأبيض المتوسط بطريقة تهدد مصالح الولايات المتحدة هناك عبر رسالة وجهها الى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، وفيما يلى أهم النقاط فى هذه الدعوى:
 
١- إن العلاقات الأمريكية مع اليونان وقبرص وإسرائيل حيوية ومهمة فى تحقيق الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط.
 
٢- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ومصالح السياسة الأمريكية من خلال زيادة العدوان ضد شركائنا اليونانيين والقبارصة.
 
٣-أشار مينينديز أيضًا إلى شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا كجزء من «نمط سلوكها المزعزع للاستقرار».
 
٤-تركيا منذ يناير الماضي أصبحت دولة منتهكة لقرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
 
٥-تركيا حشدت الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطنى الليبية لدفع اتفاق الحدود البحرية غير المدروس الذي يتجاهل، ليس فقط المطالبات المشروعة لليونان وقبرص، ولكن أيضًا القانون الدولى.
 
 ٦-إجراءات تركيا تتعارض مع جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة.
 
٧-انتهاكات تركيا المتكررة للسيادة القبرصية واليونانية تسلط الضوء على عدم التزام الرئيس أردوغان بسيادة القانون.
 
٨-آمل مخلصًا أن نتمكن في المستقبل من الاعتماد على شريك ديمقراطي في تركيا حليفتنا في الناتو.
 

اردوغان

تركيا

مجلس الشيوخ

العدوان التركى

اخبار ليبيا

ليبيا

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