تشميع محل أدوات كهربائية خالف مواعيد الحظر ببنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أحد المحلات التجارية إغلاقا كاملا، لمخالفته مواعيد حظر التجوال، علاوة على رفع الإشغالات من أمام بعض المحال الأخرى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأشار بيان إلى أن اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف قاد حملة مساء أمس الثلاثاء، برفقة نائبيه ناجي خليل وعبد الحي سيد، ورؤساء المناطق وفني الاشغالات ومسئول رخص المحلات، وذلك لتفقد شوارع المدينة والاطمئنان على التزام المحلات بقرار الإغلاق أثناء ساعات حظر التجوال وتبين وجود محل أدوات كهربائية مازال مفتوحا، وتم غلقه بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى رفع الاشغالات" ستندات، ثلاجة، كراتين مواد غذائية" من أمام ثلاثة محلات ومخبزين أفرنجي ، وتحميلهم على السيارات والتحفظ عليهم، واتخذت الوحدة المحلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية