إصابة المدير السابق لمستشفى الفشن ببنى سويف وزوجته بفيروس كورونا

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلن الدكتور كريم جمال، المدير السابق لمستشفى الفشن المركزى جنوب ببنى سويف، عن إصابته َوزوجته الطبيبة بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما لعزل منزلى بمدينة الفشن جنوب المحافظة. وقال كريم جمال لـ"اليوم السابع": "الحمد لله على كل شىء.. تم إعفائى من إدارة المستشفى منذ ثمانية أيام، وظهرت أعراض الفيروس عندى أثناء عملى مديرا للمستشفى، ولكننى كنت مكابرا حتى أواصل عملى فى المستشفى وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى".

وتابع: "منذ أربعة أيام فوجئت بزوجتى وهى طبيبة مثلى تخبرنى بارتفاع درجة حرارة جسمها مع آلام بالصدر، ولم تذهب إلى عيادتها منذ عشرة أيام وهى حامل فى شهرها الخامس، ولم نتمكن من إجراء الأشعة المقطعية نظرا لخطورتها على الحمل، وأجرينا التحاليل التى أظهرت اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، ولكن بعد سحب مسحة من الأنف والفم تأكدنا من إيجابيتها للمرض وعزلنا أنفسنا بالمنزل، ونتناول العلاج فى إطار بروتوكول وزارة الصحة.

وأعرب عن شكره للدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة السابق ببنى سويف، لحرصه على الاتصال به ومتابعته، فضلا عن إتاحة الفرصة له للتواصل مع مديرة حميات طنطا لوضع بروتوكول علاج خاص بزوجته.