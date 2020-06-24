أخبار 24 ساعة.. وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. إعادة فتح المساجد السبت

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى

الصحة: الوادى الجديد والفيوم خرجا من تصنيف المحافظات الأقل والأعلى إصابة بكورونا

الصحة: تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 وفاة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

رئيس امتحانات الثانوية: تسليم الطلاب أدوات الوقاية من خلال كشوف معتمدة

السياحة العالمية تشيد بجهود مصر لدعم القطاع السياحى فى ظل أزمة كورونا