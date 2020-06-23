اليوم السابع
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35 فندقا فى 7 محافظات تحصل على شهادة السلامة الصحية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:10 م
35 فندقا فى 7 محافظات تحصل على شهادة السلامة الصحية فندق
كتبت آمال رسلان 

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تسلم خلال اليومين الماضيين 35 فندقا بسبعة محافظات هى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والإسكندرية والاسماعيلية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية  إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء  8 فنادق بالقاهرة الكبرى، و 11 فندقا بمحافظة جنوب سيناء و 10 فنادق بمحافظة الإسكندرية وفندق واحد بمحافظة الإسماعيلية، و 3 فنادق بمحافظه البحر الأحمر وفندق واحد بمحافظه الأقصر وفندق واحد بمحافظه أسوان.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالى عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 301 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التى حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

كانت الوزارة في إطار الدور الرقابي لها قام قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة بالتحقيق فيما ورد من إحدي النزيلات بأحد الفنادق بالعين السخنة بسبب تقاعس إدارة الفندق عن توفير الرعاية اللازمة لابنتها.

وأوضح عبدالفتاح العاصى، مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن إدارة الفندق محل الواقعة قد قصرت فى متابعة النزيلة وتوفير الرعاية الكاملة لها، وقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المدير المسئول لمدة ثلاثة أشهر وسحب الترخيص الخاص به نتيجة عدم متابعته لمهام وظيفته حيث أن المدير هو المسئول أمام الوزارة في هذا الشأن، وأن التقصير في توفير الرعاية الكاملة والعناية بالنزلاء يؤثر بشكل سلبي علي سمعة مصر السياحية وخاصة في ضوء مجهودات الحكومة والوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة في أقرب وقت، علاوة على أن هذه الواقعة تعتبر مخالفة للضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار للسماح بإعادة تشغيل الفنادق التى تم منحها شهادة السلامة  الصحية.


السياحة

شهادة السلامة الصحية

فندق

اخبار مصر

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