وزير الصحة التركي: إرتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 5001 حالة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا عن إرتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلي 5001 حالة وفاة، حيث سجلت تركيا 27 حالة وفاة جديدة آخر 24 ساعة.

كما بلغ العدد الإجمالي للإصابات في تركيا 190 ألف 165 حالة إصابة مؤكدة، مسجلين 1268 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق البيان الذي أدلي به وزير الصحة التركي علي صفحته علي التواصل الإجتماعي، فقد تطرق إلي الولايات التركية التي شهدت زيادة في حالات كورونا الفترة الأخيرة.

وقال المسئول التركى " لقد تجاوز عدد إختبارات كورونا لدينا الثلاثة ملايين، وجاء ضمن الولايات التي شوهد بها زيادة في الإصابات بفيروس كورونا أعداد الحالات الحرجة كالتالي: يوجد في مدينة أضنة حوالي 14 مواطن، وأنقرة يوجد بها حوالي21 مواطن، وكوجالي 16 مواطن في العناية المركزة."

وكانت أظهرت نتائج فحص كورونا إيجابية لدي 6 من الموظفين في البرلمان التركي، ووفق التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان التركي( مجلس الأمة التركي الكبير) مصطفي شينتوب الإسبوع الماضي فقد بلغ عدد الإصابات بكورونا داخل البرلمان 11 حالة إصابة، وبذلك ارتفع عدد الأفراد الذين ظهر اختبارهم إيجابيا وثبت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الوباء وحتي وقتنا الحالي الي 17 حالة إصابة مؤكدة.