وأضاف بن علوي - رئيس الدورة الحالية للمجلس - " يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة العربية سعيًا إلى تحقيق الإجماع أو التوافق "، قائلا " إنه لَمِن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذرًا في مثل هذه الأوضاع " مؤكدًا على روابط الأخوة بين الأشقاء العرب وأهمية التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة. 