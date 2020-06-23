(أ ش أ)

دعا الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانى يوسف بن علوى، إلى معالجة الأزمة الليبية بالوسائل السملية، معربا عن الأسى للوضع الحالى فى ليبيا، وقال بن علوي خلال كلمته - أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وما يتصل بسد النهضة الإثيوبي عبر الاتصال المرئي- "إن هذه الدورة تنعقد بناءً على طلب من مصر وتأييد الدول الأعضاء لبحث تطورات الوضع في ليبيا وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، معربا عن شكره للحكومة المصرية على هذه الدعوة متمنيًا أن يسفر الاجتماع عن توافقٍ يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى".