اليوم السابع
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واردات الهند من النفط في مايو تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 8 أعوام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:18 م
واردات الهند من النفط في مايو تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 8 أعوام النفط
رويترز

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 سجلت واردات الهند من النفط الخام في مايو أيار أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 مع قيام شركات التكرير التي لديها مخزونات وفيرة بتقليص المشتريات بعد تراجع متواصل في الطلب على الوقود.

وأظهرت بيانات أولية حصلت عليها رويترز من مصادر بصناعة النفط أن الهند استوردت 3.18 مليون برميل يوميا من الخام في مايو أيار، بانخفاض حوالي 31 في المئة عن الشهر السابق ونحو 26 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن السعودية ظلت أكبر مورد للنفط إلى الهند لثاني شهر على التوالي رغم أن الإمدادات من المملكة تراجعت بحوالي 28 في المئة من أبريل نيسان.

وأظهرت البيانات التي جمعتها رويترز أن واردات الهند من النفط العراقي هبطت 43 بالمئة إلى حوالي 554 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2016 .

وهوت الواردات من النفط الفنزويلي في مايو أيار إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2011 .

وتراجعت حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في واردات الهند من الخام إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 71.3 بالمئة، بينما سجلت حصة النفط الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا عند حوالي 8 بالمئة في مايو أيار.

 

 

 

 

 


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