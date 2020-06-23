هنحارب.. هنحارب.. سيناريوهات حرب ليبيا وأثيوبيا.. تعرف على موعد الحرب والقنوات الناقلة.. فيديو

قدم الزميل محمد الدسوقى رشدى، لايف جديد على صفحة اليوم السابع بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان :" هنحارب .. هنحارب .. سيناريوهات حرب ليبيا واثيوبيا .. تعرف علي موعد الحرب والقنوات الناقلة".

وخلال لايف الزميل محمد الدسوقى رشدى، رصد وحلل سيناريوهات حرب ليبيا وإثيوبيا، حيث تطرق إلى السيناريوهات التى قد تشهدها الأزمة الليبية وهل يمكن أن تدخل مصر حرب فى ليبيا.

كما تطرق الفيديو أيضا إلى أزمة صد النهضة، وسيناريوهات التعامل مع الأزمة الإثيوبية.

وتطرق الزميل محمد الدسوقى رشدى، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقده للاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة فى المنطقة الغربية العسكرية، فى "سيدى برانى" بمحافظة مرسى مطروح، والتي قال فيها:"يخطئ من يعتقد أن الصبر تردد أو ضعف والجيش المصرى رشيد يحمى ولا يهدد"، وقال أيضا أن الدعوة للسلام لا تعنى الاستسلام للميليشيات.

وأكد الزميل محمد الدسوقى رشدى، أن وزير الخارجية التركى تراجع بعد تصريحات الرئيس السيسى، حيث أكد أن تركيا متفهمة مدى أهمية ليبيا للأمن المصرى.