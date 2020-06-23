اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:48 م
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نواب جمهوريون يحثون ترامب على إعادة النظر في خطة خفض القوات بألمانيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:25 م
نواب جمهوريون يحثون ترامب على إعادة النظر في خطة خفض القوات بألمانيا ترامب
رويترز

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حثت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء على إعادة النظر في قراره بخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا قائلين إن وجود تلك القوات يمثل العمود الفقري للردع الذي يمثله حلف شمال الأطلسي ضد ما وصفوه بالعدوان الروسي.

وقال النواب الستة برئاسة مايكل مكول العضو الجمهوري الكبير بلجنة الشؤون الخارجية بالمجلس والنائب آدم كينزينجر في رسالة إن الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا يخدم المصالح الاستراتيجية لواشنطن في مناطق أبعد من أوروبا وفي الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تزايد نفوذ روسيا والصين.

وكل الموقعين الستة أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية.

كان ترامب قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيخفض عدد القوات في ألمانيا إلى 25 ألف فرد منتقدا الحليفة الوثيقة لعدم وفائها بالحد المستهدف من الانفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي واتهمها بالاستفادة من التجارة بشكل غير عادل.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب بالتعليق.

 

 
 

 


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