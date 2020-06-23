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مصر تدين بشدة استهداف الحوثيين للمناطق السكنية والمدنيين فى السعودية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:25 م
مصر تدين بشدة استهداف الحوثيين للمناطق السكنية والمدنيين فى السعودية شكري
كتب: أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة  الخارجية اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان" بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، والتي تم اعتراضها واسقاطها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
 
 
 
وأكد البيان على تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.
 
 

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