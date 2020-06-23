مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة نقل جنوب البحر الأحمر

كان ورد بلاغ لاسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق برنيس الشلاتين، بانتقال سيارات الاسعاف الي موقع الحادث تبين مصرع شخصين واصابة3 آخرين.

وتبين أن السيارة التي تعرضت للانقلاب رقم 46853 نقل قنا وان اسماء المتوفين هم أحمد مصطفي عثمان، 17 سنة مقيم الشلاتين، وعبد الله عوض 30 سنة، بينمت اصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة ما بين اشتباه كسر في الجمجمة وكسور وجروح وغيبوبة، وتم نقل المصابين لمستشفى الشلاتين لتلقي العلاج، وتم إيداع جثتي المتوفين لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.

كان قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشلاتين، وصل عدد الوفيات فيه إلى 3 أشخاص، والمصابين ل 15 شخصا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة ..

وكشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين المتوفين والمصابين مراقبين لامتحانات الثانوية الأزهرية والعامة، مؤكدا أن السيارة الميكروباص التى تعرضت للانقلاب بسبب انفجار الاطار الامامى لها كانت متجهة من مدينة الشلاتين لحلايب .