مدير الطب الوقائى بالوادى الجديد: لدينا أزمة ضمير مع بعض المخالطين غير الملتزمين

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

قالت الدكتورة فايزة عبد الحليم سليمان، مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم، إن المديرية بقيادة الدكتورة أحمد محروس وكيل الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لمتابعة جميع الحالات المخالطة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " من خلال حملات وقوافل طبية تستهدف جميع منازل وأماكن إقامتهم بالإضافة الي المتابعة الحثيثة والكثيفة والمستمرة للحالات الإيجابية للفيروس ومعزولة منزليا نظرا لاستقرار حالتها وبساطة أعراض الإصابة.

أكدت فايزة، هناك أزمة ضمير واضحة بشكل كبير جدًا لدي بعض الحالات المخالطة في عدم الالتزام بقواعد العزل المنزلي بما يعرض المجتمع الخالي لخطر الإصابة بالفيروس بالإضافة لعدم الادلاء بأي معلومات صحيحة عن الإصابات أو مصدرها أو حتى بيانات عن الحالات نفسها مما يعرقل بشكل كبير عمل فرق الطب الوقائي بالمديرية.

وأضافت فايزة، أن المديرية تنفذ حاليًا قوافل طبية وتوعوية وصل عددها إلى 7 قوافل تجوب القرى ولمدن لمتابعة مصابي كورونا الحالات خفيفة الأعراض مع متابعة المخالطين لهم لتوعيتهم بطرق العلاج ورفع المناعة وتوزيع مستلزمات وقاية مجانية لهم وكتيبات ومطبوعات عن طرق الوقاية من المرض وكيفية التعامل مع المرضى المصبين بالفيروس داخل المنزل.

وكانت قد بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، الثلاثاء 2 يونيو 2020، تطبيق نظام وبروتوكول علاجي جديد أقرته اللجنة العلمية في وزارة الصحة والسكان لمصابي فيروس كورونا.