محافظ الإسكندرية يكلف المسئولين بإقامة مظلات خارج المدارس للثانوية العامة

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وكل الجهات المعنية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، لإقامة شوادر ومظلات بالشوارع خارج المدارس المقام بها لجان لامتحانات الثانوية، وذلك لانتظار الطلاب أثناء التفتيش والتعقيم ودخول اللجان واستلامهم مستلزمات الحماية الخاصة بهم، حفاظًا عليهم من ارتفاع درجات حرارة الجو، ومتمنيًا التوفيق لجميع الطلاب .

وناشدت محافظ الإسكندرية فى بيان له، أولياء الأمور بعدم التجمع والاحتشاد أمام اللجان، مؤكدًا ضرورة الالتزام بذلك منعًا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وكلف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك وكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أجرى جولة صباح اليوم على مدارس الثغر، ورصد عدد من السلبيات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2020 بوجود تجمعات لأولياء الأمور أمام اللجان المخصصة للامتحانات، مناشدهم بعدم التواجد، وقال "التجمع والاحتشاد مرفوض تماما، والدولة المصرية كانت حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، منعًا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، نقدر القلق على أبنائكم، ولكن تجمعكم هذا يضر بهم ويخالف إجراءات الوقاية".

ووجه المحافظ مسئولى التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس، مشددا على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، والمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر