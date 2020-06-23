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قطع طرق فى عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:04 م
قطع طرق فى عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية لبنان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، قطع طرق في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1622 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم - إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1454 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

 

 

 


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