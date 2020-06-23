اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:19 م
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قادة الاتحاد الأوروبى يعقدون اجتماعًا وجهًا لوجه الشهر المقبل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:33 م
قادة الاتحاد الأوروبى يعقدون اجتماعًا وجهًا لوجه الشهر المقبل الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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قال المتحدث باسم المجلس الأوروبى باريند ليتس، اليوم /الثلاثاء/، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل من 17 إلى 18 يوليو المقبل، لتسوية خلافاتهم بشأن حزمة تحفيز اقتصادى مقترحة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وبحث ميزانيتهم المشتركة المقبلة.

وأضاف ليتس -في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن الاجتماع سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت بروكسل في 17 يوليو المقبل.


وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعد أول اجتماع يعقد وجهًا لوجه بين قادة الاتحاد منذ أشهر بسبب القيود المفروضة على السفر، كما أن القادة الأوروبيين أخفقوا في تضييق شقة الخلافات بينهم بشأن الحزمة التحفيزية لمواجهة كورونا خلال المحادثات الأخيرة التي أجروها عبر الفيديو الأسبوع الماضي.


الاتحاد الأوروبى

اجتماع

كورونا

فيروس كورونا

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