فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:05 ص
جولة وكيل الأزهر
كتب لؤى على
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استبعد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، رئيس لجنة عبد الفتاح عزام بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، لسوء إدارة اللجنة، وذلك فى جولة مفاجئة اليوم الثلاثاء، لتفقد امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" الميكانيكا "نظام قديم"، حيث عبر وكيل الأزهر عن غضبه من سوء إدارة اللجنة بالإضافة إلى عدم جاهزية غرفة العزل وعدم وجود سرير أو أدوية.
وشدد وكيل الأزهر على المشاركين بالامتحانات على ضرورة تطبيق أقصى معايير الوقاية حيث إن الأزهر لم يبخل بإمداد كافة اللجان بجميع المستلزمات لإنجاح العملية الامتحانية ،لافتا الي ان اي تقصير يكون من جانب رئيس اللجنة وعدم قدرته على إدارة اللجنة والتواصل مع غرفة العمليات وإبلاغها اي مشكلة يواجهها للتدخل السريع والعمل على حلها،مشددا على انه لاتهاون مع المتهاونين فى صحة الطلاب .
وحرص وكيل الازهر خلال الجولة على التفتيش على دورات المياه والتى كانت فى حالة سيئة معنفا المسئولين عن ذلك ،كما تفقد اللجان واستمع من الطالبات لارائهم عن مستوى الامتحانات حيث أكدن انها حتى الان بلا صعوبة.
يذكر ان أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالي عام 128495 طالب تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.
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