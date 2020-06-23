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فى لايف اليوم السابع.. إجراءات عودة الصلاة بالكنائس المصرية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:12 م
فى لايف اليوم السابع.. إجراءات عودة الصلاة بالكنائس المصرية نسرين فؤاد

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تناول لايف "اليوم السابع"، الذى قدمته الزميلة نسرين فؤاد حول استعداد الكنائس المصرية لإعادة فتحها مرة آخرى لاستقبال المصلين والذى وافتها فيه بالمعلومات الزميلة سارة علام الصحفية باليوم السابع ومسئول ملف القبطى بالجريدة، قيام قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس غدا أو بعد غدا لتنظيم الإجراءات الاحترازية من كورونا خلال عودة الصلاة بالكنائس.

وقالت الزميلة سارة علام أن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أكد على أن البابا تواضروس الثانى سيترأس اللجنة الدائمة للمجمع المقدس 27 يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكدت سارة علام على أنه الصلاة فى الكنائس سوف تبدأ بالمحافظات الأقل تضررا من كورونا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.

وأشارت إلى أن مصادر رسمية بالكاتدرائية أكدت لها أن عودة الكنائس تقتصر على صلوات القداس الإلهى فقط مع اتباع الإجراءات الاحترازية أسوة بما تم فى كنائس المهجر ولكن الأمر مرتبط بقرارات الجهات الصحية فلا يمكن للكنيسة أن تفتح الكنائس فى ظل استمرار ذروة وباء كورونا.


الكنائس المصرية

عودة الصلاة بالكنائس

قداسة البابا تواضروس الثاني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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