اليوم السابع
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غلق بلاى إستيشن ومقهى فى مركزى ههيا والزقازيق لمخالفتها تعليمات الحظر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:31 م
غلق بلاى إستيشن ومقهى فى مركزى ههيا والزقازيق لمخالفتها تعليمات الحظر غلق وتشميع المحلات والمطاعم المخالفة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح  غراب محافظ الشرقية ، تعليمات مشددة  لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ، بالتنسيق مع قوات الأمن بالمرور الميدانى ، على كافة الانشطه التجارية بنطاق المحافظة ، للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع  الأندية الرياضية والشعبية ، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهى والكافيتريات،والكافيهات ، والكازينوهات ، والملاهي ، والنوادى الليلية ، والحانات ، وما يماثلها من المحال والمنشآت ، وكذلك المحال التى تقدم التسلية أو الترفيه ، والمطاعم ،  وكافه المنشآت التى تقدم المأكولات ، ووحدات الطعام المتنقلة ، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل  .

وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت رئاسة مركز ومدينه ههيا بغلق وتشميع سايبر بقريه صبيح التابعه للوحده المحليه بالزرزمون يعمل بعد توقيتات الحظر المقررة ، وتم تحرير محضر بالمخالفات وتحفظ على عدد 2  شاشة lcd وعدد 2  جهاز بلاى استيشن واتخاذ اللاجراءات القانونية حيال صاحبه .

وفى سياق متصل ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بغلق وتشميع مقهى بكفر سليمان موسى التابعة للوحدة المحلية ببهنباى يعمل بعد توقيتات الحظر وتم مصادره الكراسى والتربيزات والمعدات بداخله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

 

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غلق وتشميع المحلات والمطاعم المخالفة بالشرقية

 

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غلق وتشميع المحلات والمطاعم المخالفة بالشرقية

 

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غلق وتشميع المحلات والمطاعم المخالفة بالشرقية

 


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