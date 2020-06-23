غلق بلاى إستيشن ومقهى فى مركزى ههيا والزقازيق لمخالفتها تعليمات الحظر

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ، بالتنسيق مع قوات الأمن بالمرور الميدانى ، على كافة الانشطه التجارية بنطاق المحافظة ، للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهى والكافيتريات،والكافيهات ، والكازينوهات ، والملاهي ، والنوادى الليلية ، والحانات ، وما يماثلها من المحال والمنشآت ، وكذلك المحال التى تقدم التسلية أو الترفيه ، والمطاعم ، وكافه المنشآت التى تقدم المأكولات ، ووحدات الطعام المتنقلة ، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل .

وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت رئاسة مركز ومدينه ههيا بغلق وتشميع سايبر بقريه صبيح التابعه للوحده المحليه بالزرزمون يعمل بعد توقيتات الحظر المقررة ، وتم تحرير محضر بالمخالفات وتحفظ على عدد 2 شاشة lcd وعدد 2 جهاز بلاى استيشن واتخاذ اللاجراءات القانونية حيال صاحبه .

وفى سياق متصل ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بغلق وتشميع مقهى بكفر سليمان موسى التابعة للوحدة المحلية ببهنباى يعمل بعد توقيتات الحظر وتم مصادره الكراسى والتربيزات والمعدات بداخله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

غلق وتشميع المحلات والمطاعم المخالفة بالشرقية

غلق وتشميع المحلات والمطاعم المخالفة بالشرقية

غلق وتشميع المحلات والمطاعم المخالفة بالشرقية