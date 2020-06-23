غدا .. المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات يزور السودان

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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان، أن جانيز لينارزيتش المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية سيزور السودان غدا /الأربعاء/، وذلك قبل يوم واحد من مؤتمر الشراكة السودانية الذى تنظمه برلين، عن بُعد، يوم الخميس المقبل.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان - فى بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن المفوض الأوروبى سيرافق الرحلة الثانية للجسر الجوى الإنسانى للاتحاد الأوروبى إلى السودان، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من فرنسا والسويد والنرويج، بما فى ذلك المنظمات التى سوف تستأنف عملها الإنسانى فى السودان.



ومن المقرر أن يجتمع المفوض الأوروبى مع رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، لبحث الدعم الدولى والإنسانى للسودان فى الفترة القادمة.