اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

غدا .. المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات يزور السودان

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:06 م
غدا .. المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات يزور السودان الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان، أن جانيز لينارزيتش المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية سيزور السودان غدا /الأربعاء/، وذلك قبل يوم واحد من مؤتمر الشراكة السودانية الذى تنظمه برلين، عن بُعد، يوم الخميس المقبل.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان - فى بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن المفوض الأوروبى سيرافق الرحلة الثانية للجسر الجوى الإنسانى للاتحاد الأوروبى إلى السودان، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من فرنسا والسويد والنرويج، بما فى ذلك المنظمات التى سوف تستأنف عملها الإنسانى فى السودان.


ومن المقرر أن يجتمع المفوض الأوروبى مع رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، لبحث الدعم الدولى والإنسانى للسودان فى الفترة القادمة.

 


الاتحاد الأوروبى

السودان

فرنسا

جانيز لينارزيتش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة