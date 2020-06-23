اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:19 م
خالد صلاح
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غدا.. الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب تنظم مؤتمرًا عن الحرب العالمية الثانية بمشاركة مصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:50 م
غدا.. الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب تنظم مؤتمرًا عن الحرب العالمية الثانية بمشاركة مصر علم روسيا
أ ش أ

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تنظم الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، غدًا الأربعاء في الثانية ظهرًا، مؤتمرًا عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة مصر و60 دولة بمناسبة الاحتفال بالعيد الماسى لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية والاحتفال بالعيد القومي لروسيا.


وذكر المركز الثقافي الروسى -في بيان اليوم الثلاثاء- أن فعاليات المؤتمر الذي تديره الدكتورة لاريسا يفريموفا نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ستتضمن كلمات ترحيب من رئيس الجامعة اوليج ياستريبوف الرئيس الفخري للجامعة فيليبوف وزير التعليم الروسي السابق ورئيس ادارة نادي رجال الاعمال من خريجي جامعة الصداقة بلاتونوف وعن مؤسسة الانكورفوز يتحدث مديرها العام السفير جابريل كوتشوفا.


وأضاف البيان أن شريف جاد، الذي يمثل مصر وهو رئيس الاتحاد العربي ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية سيتحدث عن الاهمية التاريخية لانتصار الانسانية على الفاشية في الحرب العالمية الثانية ودور شعوب الاتحاد السوفيتي في هذا النصر ومعركة العلمين التي دارت علي الاراضي المصرية وكانت واحدة من أشرس معارك الحرب العالمية الثانية.


روسيا

مصر

الجامعة الروسية

الحرب العالمية الثانية

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