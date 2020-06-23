طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

وشهد أمس الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث ساد طقس حار على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما شهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.