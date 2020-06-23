ضبط 20 ألف عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

كما أسفرت الحملة عن ضبط 18محضر تموينى بمركزى كفر الدوار والمحمودية، وكذلك ضبط أحد مراكز تعبئة الآيس كريم لحيازتة كمية قدرها 300 كيلو آيس كريم وعدد 1150 عبوة بسكويت مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات الرقابية التى تقوم بها مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لضبط الاسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمه وضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية .

كما وجه محافظ البحيرة باالتنسيق بين مديرية التموين بالبحيرة وإدارات التفتيش الصيدلى بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.