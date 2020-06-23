اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 20 ألف عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:50 ص
ضبط 20 ألف عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية بالبحيرة أدوية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومباحث التموين حملات مكثفة على الصيدليات ومخازن الأدوية  لمواجهة بيع الأدوية الفاسدة، أسفرت عن ضبط 20500 عبوة أدوية بشرية غير صالحة للاستخدام الادمى داخل مخزن للادوية بمركز ايتاى البارود، وتم التحفظ على كميات الأدوية الفاسدة وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 18محضر تموينى بمركزى كفر الدوار والمحمودية، وكذلك ضبط أحد مراكز تعبئة الآيس كريم لحيازتة كمية قدرها 300 كيلو آيس كريم وعدد 1150 عبوة بسكويت مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
 
من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات الرقابية التى تقوم بها مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لضبط الاسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمه وضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية .
 
كما وجه محافظ البحيرة باالتنسيق بين مديرية التموين بالبحيرة وإدارات التفتيش الصيدلى بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.
 
 
 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

أدوية فاسدة

تفتيش صيدلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة